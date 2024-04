​Saint-Louis : l’USAID veut booster les capacités du privé local et des organisations de base

La coopération américaine veut maximiser l’impact de ses interventions en faveur des organisations communautaires de base et du secteur privé local. Le changement de paradigme opéré prône une relation de proximité avec ses entités pour un « partenariat gagnant-gagnant ».



La nouvelle ligne de coopération a été déclinée hier mardi au terme d’une rencontre avec le Gouverneur de Région Alioune Badara SAMBE et du directeur de l’Agence régionale de Développement e Saint-Louis (ARD), Ousmane SOW.



L’USAID va accentuer sa communication sur ses modes opératoires pour développer de nouvelles perspectives de partenariat avec les organisations. « Nous voulons donner plus de chances aux structures locales parce que le potentiel et l'expertise existent. Nous voulons travailler ensemble pour prendre en charge les priorités locales », a confié Badara SARR, chef de projets de ce bras technique de la coopération américaine.



Présente au Sénégal depuis plus de 60 ans, l’USAID compte 20 programmes en cours dans la région de Saint-Louis. Des projets financés à hauteur de 8 milliards de francs CFA avec accent particulier mis sur la relance du secteur agricole. L’organisation s’est engagée, en effet, à accompagner le Sénégal dans l’atteinte de son objectif d’autosuffisance alimentaire. Des investissements conséquents sont consentis par le Peuple américain au profit de l’horticulture et du maraîchage dans la zone nord.