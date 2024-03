1 milliard pour toutes les communes : Khalifa Sall compte gâter les petites et moyennes entreprises

Le leader de Taxawou Sénégal promet, une fois élu, d’allouer un milliard à chaque commune dans le cadre de son projet de décentralisation. Ce faisant, il a visité toutes les zones industrielles du département.



«Tout le monde sait que Darou Khoudoss est un exemple sur le style de développement du pays. Normalement, il devrait servir à tout le pays pas seulement à Thiès. Le phosphate que produit l’Ics nous appartient ainsi que les trois sites de phosphate du pays. Et pourtant le principal obstacle de l’agriculture du Sénégal est la carence d’engrais. C’est le comble. Nous croyons à la décentralisation due au développement. Que toutes les localités se sentent impliquées», soutient-il.



Ainsi, déclare-t-il, sa réforme sera faite dans la plus grande décentralisation. Puis, le développement sera basé sur l’artisanat et petites et moyennes entreprises. «On a saisi l’occasion de cueillir les concessions des populations. Ils nous ont fait part de leur ras le bol. C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé d’allouer 1 milliard par commune au Sénégal. Ce, pour l’investissement pas pour le fonctionnement. Nous voulons que chaque commune puisse régler ses problèmes primaires liés à l’école, les dispensaires, l’éclairage, venir au chevet du peuple. C’est cela notre projet.