153 soldats sénégalais déployés en Guinée-Bissau

Un contingent sénégalais composé de 153 soldats se déploiera en Guinée-Bissau le 18 mai, dans le cadre de la mission d’appui à la stabilisation de ce pays, ordonnée par la CEDEAO suite au coup d’État avorté contre le régime du Président Umaro Sissoko Emballo le 1er février.



Sous les ordres du colonel Mamadou Diagne Ndoye, ce contingent comprend six femmes militaires.



Selon les informations rapportées par Le Soleil, le colonel Mamadou Diagne Ndoye a reçu le drapeau national des mains du général Souleymane Kandé, chef d’État-major de l’Armée de terre.



Le détachement de Diambars, tel que décrit par le journal, est composé d’un état-major, de trois sections motorisées et d’une section d’appui.



Sa mission principale consistera à mener des patrouilles conjointes avec les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, dans le but de sécuriser les populations civiles. De plus, les soldats sénégalais auront pour mission la protection du palais présidentiel, du gouvernement et de plusieurs points sensibles dans le processus de stabilisation du pays.