2 soldats et 1 rebelle tués lors d'échanges de tirs nourris entre l'armée et éléments du Mfdc à la frontière gambienne

" Une patrouille militaire a essuyé des coups de feu tirés par des éléments supposés appartenir au Mfdc, d'un volume estimé à deux groupes de combat, à bord du camion transportant du bois", lors d'une opération de sécurisation au sud de Bwiam en Gambie, hier, rapporte un communiqué de la Dirpa.



L'armée sénégalaise de déplorer ainsi, la perte initiale d'un sous-officier et d'un militaire du rang mortellement atteints lors de ces échanges de tirs. "Après une poursuite et une riposte énergique de nos hommes, un rebelle armé d'un fusil kalachnikov a été tué et deux autres faits prisonniers. Des renforts ont été acheminés sur la zone pour la sécuriser. Les opérations se poursuivent ", renseigne le document.