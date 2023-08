41 migrants morts dans un naufrage au large de Lampedusa

Le bateau parti de Sfax en Tunisie a coulé en route vers les côtes italiennes.



41 migrants sont morts dans un naufrage la semaine dernière en Méditerranée centrale, a rapporté mercredi 9 août l'agence de presse Ansa, citant des témoignages de survivants qui viennent d'atteindre l'île italienne de Lampedusa.



Quatre personnes qui ont survécu au naufrage ont déclaré aux sauveteurs qu'elles se trouvaient sur un bateau transportant 45 personnes, dont trois enfants. Le bateau est parti jeudi matin de Sfax en Tunisie, un point chaud de la crise migratoire, mais a chaviré et coulé après quelques heures, ont déclaré les survivants.



Nombreux naufrages



Les survivants - trois hommes et une femme originaires de Côte d'Ivoire et de Guinée - ont déclaré avoir été secourus par un cargo puis transférés sur un navire des garde-côtes italiens. Dimanche, les garde-côtes avaient signalés la disparition de deux bateaux, affirmant qu'une trentaine de personnes manquaient à l'appel.



Les garde-côtes avaient également déclaré avoir récupéré 57 survivants et deux corps. Par ailleurs, les autorités tunisiennes ont déclaré lundi qu'ils avaient récupéré 11 corps d'un naufrage près de Sfax dimanche, avec 44 migrants toujours portés disparus de ce naufrage.



L'Italie a enregistré environ 93.700 arrivées de migrants par la mer jusqu'à présent cette année, selon les données du ministère de l'Intérieur mises à jour pour la dernière fois lundi, contre 44.700 pour la même période de 2022.



Par Le Figaro avec Reuters