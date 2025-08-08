Connectez-vous
Richard-Toll : découverte d’un corps sans vie dans le fleuve Taouey

Vendredi 8 Août 2025

Le corps sans vie d’un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé, jeudi, dans les eaux du bras du fleuve Taouey, à hauteur de Niary, un village de la commune de Mbane.

La dépouille a été découverte vers 13 h par des agents du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire en mission dans la zone. L’homme a été identifié grâce à une pièce d’identité retrouvée à proximité.

Les sapeurs-pompiers, le service d’hygiène, un médecin de l’EPS de Gaé et la brigade territoriale de Richard-Toll se sont rendus sur place. Sur instruction du procureur, le corps a été inhumé sur les lieux.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du décès.
 



