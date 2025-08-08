Sénégal–Turquie : signature d’accords stratégiques dans l’énergie, l’agriculture et l’industrie

Le Sénégal et la Turquie ont signé plusieurs accords dans des domaines jugés stratégiques par les autorités des deux pays, dont l’énergie, l’agriculture et l’industrie, hier jeudi, à Ankara.



Les conventions portant sur lesdits accords ont été signées lors de la visite officielle de cinq jours que le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectue en Turquie à l’invitation du président turc, Recep Tayyip Erdogan.



M. Sonko est arrivé mercredi à Ankara, en compagnie de plusieurs personnalités sénégalaises, dont les ministres de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.



Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, celui de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, et leur collègue chargé des Forces armées, Birame Diop, prennent également part à la visite.



