717 décès maternels en 2021

Dans un document transmis à la presse, les syndicalistes ont évoqué la nécessité d’’institutionnaliser des audits des décès maternels et néonatals avec mise en œuvre des recommandations, d’ouvrir des blocs opératoires consacrés aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence et de construire de nouvelles structures sanitaires ».





Les syndicalistes ont préconisé plus de sérénité dans le traitement de ces cas déplorables. « Ce décès doit être étudié avec le professionnalisme et la sérénité nécessaires, sans aucune influence politique ou populiste pour en tirer les enseignements utiles afin de prendre des mesures permettant d’éviter la reproduction de pareils drames à Louga et dans d’autres structures de santé ».



La Sames rappelle en ce sens que « les spécialistes dans une région se résument souvent à une personne avec la surcharge de travail que cela implique. Ainsi le gynécologue, un être humain, qui a passé la nuit à opérer doit continuer la consultation externe et faire des échographies le lendemain, soit 3 postes de travail. Alors les patients en salle d’attente ne peuvent ni comprendre cette situation qui peut être à l’origine de retard de prise en charge, ni mesurer les sacrifices que ce médecin fait en se privant de son repos compensateur ».