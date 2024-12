À Mayotte, Macron perd le contrôle :" Si ce n’était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde "

Les déclarations présidentielles à Mayotte, jeudi 19 décembre, face à la colère des habitants démunis après le passage du cyclone Chido, ont été vivement dénoncées de toutes parts.



François Bayrou avait déjà été sous le feu des critiques, lundi 16 décembre, pour s’être rendu à Pau afin d’assister au conseil municipal de la ville dont il est maire plutôt que de rester à Paris pour assister physiquement à la réunion interministérielle de crise consacrée à Mayotte. C’est maintenant à Emmanuel Macron de susciter la polémique pour son attitude vis-à-vis du département français.



Le chef de l’Etat y est en visite depuis jeudi et jusqu’à ce vendredi, une petite semaine après le passage de Chido. Sur place, Emmanuel Macron a fait face à la défiance des habitants en colère. Pris à partie et hué jeudi soir par une foule de personnes criant «Macron démission !» au terme de sa première journée dans l’archipel français dévasté, le président de la République s’est emporté.



En bras de chemise, tenue dont il a fait sa marque de fabrique dans ce genre de situations, il a répondu en lançant : «N’opposez pas les gens ! Si vous opposez les gens on est foutu, parce que vous êtes contents d’être en France. Parce que si c’était pas la France vous seriez 10 000 fois plus dans la merde !» S’époumonant dans un micro, Emmanuel Macron a poursuivi en plaidant qu’«il n’y [avait] pas un endroit de l’océan Indien où on aide autant les gens». Plus tôt dans la journée, lors d’une altercation avec un Mahorais mécontent, le Président lui avait lancé que, pendant que d’autres personnes étaient là pour aider, «vous, vous venez là pour engueuler tout le monde et vous n’aidez pas». Des propos qui n’ont rien fait pour calmer les huées. Stupéfaites, des habitantes lui ont répondu : «Il ne faut pas s’énerver contre nous, on n’a rien fait, on a mal, on a tout perdu.»