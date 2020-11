À THIAGO et NDOMBO, le PGIRE booste l’agriculture (vidéo)

Les producteurs des unions de Ndombo et de Thiago ont magnifié les réalisations du programme de gestion intégrée des ressources en eaux (PGIRE) dans le département de Dagana. Exploitant plus de 700 ha rizicoles réhabilités et réaménagés dans la 2e phase de ce projet, les producteurs de cette partie du Walo, ont également bénéficié de constructions de magasins de stockage pour sécuriser leurs productions toute l'année. Grâce à la collaboration entre les producteurs, la Saed et l'Omvs, d’autres infrastructures agricoles dont deux mini rizeries, deux unités de transformation de fruits et légumes et des champs maraîchers pour les femmes ont été mises à leur disposition. Toutefois, les unions de producteurs sollicitent de leurs partenaires un accompagnement pour relancer le fonctionnement de l’unité agricole en arrêt depuis 2 ans ainsi que la dotation d’équipements agricoles pour les femmes. Il faut rappeler que cette visite de terrain entre dans le cadre de la collaboration entre les journalistes membres du REJAO/Sénégal et l'Omvs.