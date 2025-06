À Touba, un message fort pour perpétuer les valeurs du mouridisme

Touba a célébré, ce samedi 7 juin 2025, une Tabaski marquante, rythmée par la ferveur religieuse et un message fort du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce dernier a exprimé sa profonde reconnaissance envers les fidèles qui ont répondu massivement à son appel pour la rénovation de la Grande Mosquée.



La prière de l’Aïd el-Kébir, dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké, s’est déroulée dans une ambiance empreinte de spiritualité. Des milliers de croyants, venus de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora, ont convergé vers Touba pour marquer cette fête majeure du calendrier musulman.



Dans son adresse à la communauté, Serigne Mountakha Mbacké a mis en lumière l’élan de solidarité et l’engagement spirituel qui entourent le projet de rénovation de la Grande Mosquée.



"Ce chantier est une véritable œuvre de foi. Il traduit l’amour que vous portez à la maison de Dieu et à l’héritage de Cheikh Ahmadou Bamba", a déclaré le Khalife.



Il a invité les fidèles à poursuivre dans cette voie, en restant fidèles aux enseignements du fondateur du mouridisme, fondés sur le travail, la dévotion et le sacrifice.



L’imam, dans son sermon diffusé également par RTS.sn, a souligné le caractère sacré de la fête de la Tabaski. Il a appelé les musulmans à respecter les prescriptions religieuses, à incarner l’esprit de sacrifice, et à vivre pleinement les valeurs de piété, de fraternité et d’unité.