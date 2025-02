À la découverte de " Guinaar ", l'îlot de légumes bio de Doune Baba DIEYE

L'île mythique de Doune Baba DIEYE a retrouvé une nouvelle vitalité après les ravages des vagues qui ont rongé ses flancs et le déplacement de ses populations à Dièle Mbame. Frappé également par une tempête marine sans précédent avec l'ouverture de la brèche, l'îlot de légumes surnommé « Guinaar » a été ressuscité grâce aux efforts et à l'engagement d'un homme qui vit en harmonie avec la nature et la défend. Aujourd'hui, le vaste potager verdoyant fournit à Saint-Louis et ses environs une variété de légumes biologiques. Le goût du chou arrosé par une nappe mystérieusement plantée sur la Langue de Barbarie, suscite l'intérêt. Ndarinfo est allé recueillir le témoignage d'El Hadji Ameth Sène DIAGNE, l'artisan de cette prouesse écologique, gardien et défenseur de l'environnement, un exemple de résilience à offrir aux jeunes générations.