AAR Sunu Football : « On a raté deux coupes du monde et deux CAN sous l’ère Augustin Senghor… Où sont passées nos ressources ? »

Sous l’ère de l’actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, le Sénégal a raté deux CAN et deux coupes du monde de football, a rappelé Mamadou Léopold Mbaye, le coordonnateur de la plateforme AAR Sunu Football.



En conférence de presse ce vendredi, ils ont catégoriquement rejeté la candidature de Me Senghor qui brigue un quatrième mandat à la tête de la Fsf. » On a raté deux coupes du monde et deux CAN sous l’ère Augustin Senghor… Où sont passées nos ressources ? »



Sur le plan de la transparence concernant la gestion des fonds de la Fsf, la plateforme mettra l’accent sur le dernier rapport financier (rapport prévisionnel 2021) de la fédération, notamment le programme FIFA Forward qui a récemment drainé près de 14 milliards FCFA dont ils réclament la tenue des comptes.



Dakaractu