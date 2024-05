AIMF : le torchon brûle entre Barthélémy DIAS et Babacar DIOP

«Il est opportun de rappeler à nos amis de la Ville de Dakar que le maire de Thiès n’est pas à la recherche de titres honorifiques au sein d’organisations internationales». C’est par ces mots bourrés de sarcasme que les collaborateurs du maire Babacar Diop ont riposté, ce mardi, à l’équipe de Barthélémy Dias qui l’avait traité de «frustré». A l’origine de ce bras de fer, les critiques de l’édile de Thiès contre l’Association internationale des maires francophones (Aim) dont le maire de Dakar est le Vice-président secrétaire général.



«Le maire de Thiès n’est pas un valet aux mains de l’impérialisme néocolonial. Dr Babacar Diop a d’autres préoccupations plutôt que de s’accrocher à des strapontins de postes de vice-président d’une organisation francophone. Son engagement s’étend à la résolution des problèmes concrets qui affectent la vie quotidienne de nos compatriotes», a raillé, dans un communiqué, la direction de la coopération et des partenariats de la mairie de Thiès.





A propos des allégations de Ngoné Diop, directrice de la Coopération et des relations extérieures de la Ville de Dakar, justifiant la non-invitation de Babacar Diop au congrès de l’Aimf par défaut de cotisation au financement de l’instance, du côté de Thiès on se renvoie la balle. «Le maire de Thiès n’est donc pas un pantin aux mains de l’impérialisme de Paris et de Anne Hidalgo. Sur un autre registre, si la mairie de Thiès n’est pas à jour dans ses cotisations depuis 10 ans, ce manquement ne saurait être imputé à la nouvelle équipe élue aux Locales de 2022. La ville de Thiès n’a aucune leçon de diplomatie à recevoir de personne», s’est braquée l’équipe de Babacar Diop, leader de Fds/Les Guelewaars.



Avec EMEDIA