AKD … toi aussi !

Cheikh Saad Bou SEYE

Administrateur de NDARINFO.COM

Participant à une consultation publique qu’organise le maire de Saint-Louis M, Adama Kane DIALLO, le président du Conseil communal de la jeunesse, a curieusement soutenu, ce matin, n’avoir jamais déploré la tenue de cette initiative auprès de NDARINFO.COMFaux ! Monsieur DIALLO a lui-même saisi notre Rédaction au téléphone pour dénoncer vertement la non-invitation de son institution ainsi que la tenue de cette manifestation citoyenne dans le siège de l’Alliance pour la République (APR). Ce dernier point a été d’ailleurs confirmé par un communiqué de son Conseil publié à travers nos colonnes. Nous lui avions d’ailleurs indiqué qu’en tant que président d’une organisation, il devait consulter d’abord les membres de sa structure avant de s’adresser à la presse.Bref, nous tenons à lui rappeler que NDARINFO n’accorde jamais des propos fictifs à une personne. Au-delà de la simple éthique, notre moralité et notre éducation ne nous le permettent pas. Qu’il sache que NDARINFO est une Rédaction « responsable », « libre », « autonome » qui « assume» pleinement ses publications.D'ailleurs, M. DIALLO doit le savoir. Car, dans sa longue pérégrination politique, entre Mme Awa NDIAYE, Abdel Kader NDIAYE, Diop SY, Bougane Dany GUEYE, le sieur DIALLO a toujours exprimé ses choix en toute liberté sur le portail de Saint-Louis. Cette ligne démocratique, ouverte à tous, sera maintenue jusqu’à la dernière goutte d’encre.Il est normal que les uns et les autres changent de veste au grès de leurs intérêts et des compromis qui nous échappent difficilement. Mais, il inacceptable que dans ses interminables sauts et vacillements que l’on tente de jeter le discrédit sur notre Rédaction.