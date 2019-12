APR : entre chantages, déballages et menaces ...

"L'Apr est en crise et vit un épisode sombre de son existence. Entre déballages, chantages et menaces, tout y est. Hier, le parti de Macky Sall a occupé l'espace médiatique toute la soirée. Sur Tfm, Farba Ngom continuait de se moquer de Moustapha Cissé Lô. Ce dernier était, lui, face à Pape Alé Niang, pour dégainer à bout portant sur ses contempteurs. Pour couronner cet épisode affreux pour l'Alliance pour des révélations (Apr), Yakham Mbaye était sur 7tv, devant Maïmouna Ndour Faye, pour enfoncer davantage Cissé Lô", lit-on dans L'As.

Le journal de se désoler, au passage, dans sa livraison de ce jeudi, en des termes sans équivoque : "Ce qui est surprenant c'est que ce sont tous des membres fondateurs de l'Apr censés être solidaires. Mais, apparemment le cycle de décomposition a atteint le point culminant, fatalement la recomposition se met en place et malheureusement ce sera avec le Pds et une partie du Ps. On tourne en rond dans ce pays".