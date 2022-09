Abdou Karim Guèye et Pr Cheikh Oumar Diagne placés en garde à vue

C’est une information de dernière minute puisqu’elle vient d’être donnée para robe noire Me Khoureychi Ba. En effet, Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne ont finalement été placés en garde à vue. Abdou Karim Guèye et Pr Cheikh Oumar Diagne viennent d’être placés en position de garde à vue à la Direction des investigations criminelles (Dic). Ils vont passer la nuit au commissariat central, d’après leur avocat Me Cheikh Koureïssi Ba. Les deux mis en cause sont poursuivis pour « diffusion de fausses nouvelles ».



Pour rappel, Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne sont entendus suite aux propos tenus après le décès d’imam Alioune Badara Ndao survenu lundi dernier à l’hôpital Fann où il était hospitalisé des suites d’une courte maladie.