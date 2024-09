Accident à Kébémer : un mort et trois blessés graves

Une personne est morte et cinq autres blessée, dont trois grièvement dans un accident de la circulation survenu ce jeudi dans le département de Kébémer, a appris l’APS de source sécuritaire.



L’accident s’est produit ce matin sur la route nationale 2, entre les communes de Guéoul et Pékh, a précisé le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Guéoul, Ibrahima Dabo.



Il a souligné que “le chauffeur, un jeune homme de 23 ans, est décédé sur le coup”.



Le véhicule impliqué était ”en provenance de Saint-Louis”. Il a “tenté d’éviter un camion venant en sens inverse, avant de déraper et de percuter un arbre”, a-t-il expliqué.



Il signale que “les sapeurs-pompiers ont pris en charge les cinq blessés, dont trois dans un état grave avant de les évacuer vers l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga pour des soins”.



