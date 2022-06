Adji Sokhna M'baye nommée directrice générale de BOAD Titrisation

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a annoncé la nomination d’Adji Sokhna M’baye au poste de directrice générale de BOAD Titrisation.



Diplômée de l’Ecole normale supérieure de Cachan, de l’Ecole de mines de Paris, des universités Paris-VII (Diderot) et Paris-VI (Pierre-et-Marie-Curie), Mme M’baye est également titulaire d’un certificat de négociation et de leadership obtenu à la Harvard Business School, explique la BOAD dans un communiqué.



La nouvelle cheffe de BOAD Titrisation a commencé sa carrière au sein de l’équipe d’analyse quantitative de la Bank of America Merrill Lynch Paris. Elle a ensuite rejoint le groupe Natixis en qualité de spécialiste des produits dérivés, d’abord à Paris, puis à Hong Kong.



Ensuite, elle a poursuivi son parcours professionnel à Citigroup Londres et à New York, à la tête du service des indices systématiques dudit établissement financier. En 2019, elle rejoint Morgan Stanley et devient directrice exécutive des indices systématiques, rappelle la BOAD.



Après de plus de dix années d’expérience dans les domaines de la banque, de la finance et des marchés financiers, notamment les financements structurés et les stratégies systématiques, Mme M’baye ‘’aura pour principales missions de gérer les fonds communs de titrisation de créances (FCTC) de l’espace UEMOA, sous l’autorité du conseil d’administration de BOAD Titrisation’’.



BOAD Titrisation est une société anonyme au capital de 500 millions de francs CFA. Elle a pour objet social la gestion de FCTC. La Banque ouest-africaine de développement en est l’actionnaire principal.



‘’La proposition et les ambitions du président Ekué pour BOAD Titrisation m’ont convaincue de me tenir à ses côtés et auprès de l’ensemble des équipes pour relever le défi de faire de la titrisation un mécanisme pivotal du financement structuré du développement. Je dédierai toute mon énergie et mon enthousiasme à cette mission’’, a promis Adji Sokhna M’baye.



‘’Les mécanismes de financement font de plus en appel à la technicité et à la conformité avec les standards internationaux et, de ce fait, requièrent de nouvelles expertises outillées et expérimentées’’, a souligné Serge Ekué, le président de la BOAD.



Dans le communiqué, M. Ekué dit être ‘’ravi d’avoir pu convaincre Mme M’baye’’ d’exercer ses nouvelles fonctions et ‘’très heureux de l’accueillir’’ a



APS