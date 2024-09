Affaire Lat Diop : une confrontation prévue avec le patron de 1Xbet, Mouhamed Dieng

La garde à vue de l'ancien ministre des Sports sous le régime Macky Sall, Lat Diop a été prolongée, alors qu'elle devait arriver à terme hier lundi. Cette mesure a été prise par le Procureur financier, Elhadj Abdoulaye Sylla qui a diligenté une enquête sur le patrimoine de l'ancien directeur de la Lonase (Loterie nationale sénégalaise).



En effet, selon le journal L’Observateur, une confrontation serait prévue entre lui et son accusateur, patron 1Xbet (société de jeux en ligne), actuellement en déplacement à l'étranger.



Durant toute la journée du lundi, les auditions se sont poursuivies devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles. Selon les informations délivrées par L'Observateur, le patron 1Xbet Mouhamed Dieng a confié lors de son audition avoir remis plus de 5 milliards de FCFA à l'ancien D.G. de la Lonase. Une somme qui a été donnée en plusieurs tranches. Il a ainsi expliqué avoir remis" 700 millions de FCFA en 2021, un peu plus d'un milliard FCFA en 2023 et 4 milliards au cours de l'année.



D'après Mouhamed Dieng, ces sommes proviennent de ses propres commissions. Poursuivant ses accusations, le patron de 1Xbet Sénégal a fait savoir aux enquêteurs que c'est probablement avec cet argent que l'ancien ministre des Sports s'est procuré beaucoup de biens, et même une maison en France.



Des accusations, que le mis en cause a balayé d'un revers de main. Les enquêteurs se sont lancés sur une piste en vue d'évaluer le patrimoine de l'ancien ministre, notamment en ce qui concerne ses biens immobiliers, mobiliers et en avoirs bancaires. Une tâche qui a été facilitée par Lat Diop, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Selon Lat Diop, la relation conflictuelle avec le patron de 1Xbet naîtrait, du partenariat avec la Lonase, ainsi que d'autres accords qu’il a trouvés sur place et qui ne l'enchantait pas. Face au rejet en bloc de ces accusations. Les agents de la DIC ont décidé de reconvoquer l'accusateur Mouhamed Dieng. Mais selon les informations de L’Observateur, l'homme qui séjourne actuellement à l'étranger, a été câblé par les enquêteurs de la DIC pour qu'il se présente dans leurs locaux. Une demande acceptée par le concerné. En cas de déferrement à la convocation, une confrontation est prévue entre les deux hommes.



Le quotidien du Groupe Futurs Médias revient sur le profil de l'accusateur. Même si cette affaire, le met sous le feu des projecteurs, l'homme d'affaire a un honorable parcours. Ayant séjourné en Russie, Mouhamed Dieng, propriétaire de la Société Service Online, y fait la connaissance des propriétaires du jeu de hasard 1Xbet. C'est ainsi qu'il décide de l'importer au Sénégal à son retour au pays.