Affaire Prodac : Ousmane Sonko a saisi la Cour suprême

Le pool d’avocats de Ousmane Sonko a saisi la Cour suprême hier, vendredi. Selon Les Echos, qui donne l’information, Mes Ciré Clédor Ly, Cheikh Khoureychi Ba et Cie ont déposé auprès du greffe de la haute juridiction leur requête concernant la condamnation de leur client dans l’affaire de diffamation l’opposant au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.



Après avoir effectué sa déclaration, la défense du président de Pastef a attendu la fin du délai imparti par la loi organique de la haute juridiction (six jours) pour déposer sa requête, souligne le journal. Lequel voit dans le choix de ce timing une stratagème visant à préserver le plus longtemps possible l’éligibilité de ce dernier.



Le leader des Patriotes gagne ainsi deux mois dans la mesure où la juridiction ne peut pas se soustraire à la procédure qui la régit. Les Échos rappelle qu’il faudra d’abord que la requête soit signifiée aux parties qui doivent répondre. Ensuite, le rapporteur désigné par le président de la chambre criminelle tire ses conclusions avant que le dossier atterrisse au Parquet général qui se chargera de l’enrôlement.





Le verdict du procès de l’affaire Prodac a été prononcé en avril 2023. Le maire de Ziguinchor a été condamné à 6 mois avec sursis et à payer 200 millions F CFA à Mame Mbaye Niang à titre de dommages et intérêts.



Dans la requête déposée au niveau de la Cour suprême, les avocats de l’opposant soulèvent 5 moyens de défense.