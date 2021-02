Affaire SONKO : Macky SALL s'est entretenu avec deux ministres

Même si la procédure de la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko, accusé de viols et menaces de mort est enclenchée, cette affaire de mœurs pourrait connaître une issue apaisante. C’est du moins ce qu’a semblé faire savoir Enquête dans sa livraison de ce jour. Selon le journal, vendredi dernier, le chef de l’Etat, Macky Sall a réuni ses ministres de l’Intérieur et de la Justice pour une séance d’informations sur l’affaire. Laquelle est, d’après le journal, très prise au sérieux par le président de la République, Macky Sall. Qui aurait dit à certains de ses proches qu’il n’était pas au courant de « ce complot ». Il voudrait que cette affaire soit résolue afin que le calme revienne dans ce pays et cela, conformément à la demande du khalife général des mourides.



En effet, Enquête rappelle que Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, après avoir reçu Serigne Abdou Mbacké, fils de Serigne Cheikh Khady Mbacké, ancien Khalife général de la famille de Darou Mouhty, proche d’Ousmane Sonko, a eu un entretien avec le chef de l’Etat. Lequel a promis de tout faire pour que le calme revienne.