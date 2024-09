Affaire des tonnes d’or sorties du pays sous Macky : Abdoulaye Sylla entendu par la Dic

La «traque», qui a été lancée depuis l’installation du Pool financier judiciaire (Pfj), semble s’intensifier. Ce vendredi, les enquêteurs qui sont sur les traces de plusieurs tonnes d’or sorties du pays sous Macky Sall, ont entendu l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla.



Le parquet financier semble s’intéresser à une affaire de lingots d’or sortis du pays sous le défunt régime de Macky Sall. L’Observateur, dans son édition de ce samedi, renseigne que l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla a même été convoqué et auditionné sur cette affaire durant dix tours d’horloge. La valeur du métal précieux est estimée à plusieurs milliards de francs Cfa.



Libération parle, lui, de 2700 kilogrammes d’or sortis du pays via un jet privé. Un manifeste de vol, ainsi qu’un ordre de mission, seraient au nom de l’homme d’affaires qui est à la tête du groupe Ecotra. Et selon Libération, face aux enquêteurs, Abdoulaye Sylla a tout rejeté en bloc. Il a, cependant, été libéré après son audition.



IGFM