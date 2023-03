Affaire du journaliste Pape Ndiaye: Le ministre de la Justice s’invite dans un dossier pendant

Après son arrestation suivie de son transfèrement à la prison de Sébikotane, le dossier du journaliste et chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye apparaît complexe. Du moins, si l’on en juge la sortie du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall qui indique sur le plateau de Sud Fm que son arrestation est justifiée.



D’emblée, le garde des Sceaux dément le journaliste sur les informations selon lesquelles, il y aurait 18 substituts du procureur. » Faux, il y a 11 substituts du procureur », lance le ministre sur Sudfm.



Ismaïla Madior Fall trouve l’arrestation de Pape Ndiaye très normale. « Il y a beaucoup de chroniqueurs, pourquoi c’est lui seul qui a été arrêté. Ces propos ont porté atteinte à l’honorabilité, discrédite les magistrats. Et, il dit refuser de divulguer ses sources ».



Pour rappel, les charges retenues contre le journaliste sont « provocation d’un attroupement, outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membre de la justice, discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles, mise en danger de la vie d’autrui », selon Me Sarr.



Le journaliste séjourne actuellement à la prison de Sébikotane