Dakar : un vendeur d’œufs tué lors d’une agression à Pikine

Un vendeur d’œufs de 41 ans, Mamadou Sow, alias Mama Laye, originaire de Gandiol, est décédé dimanche matin à l’hôpital après avoir été poignardé au cou lors d’une agression à Pikine Texaco.



L’attaque, survenue peu après 7 h, a été menée par quatre individus qui tentaient de lui arracher une sacoche contenant 900 000 F CFA. La victime a opposé une résistance avant de recevoir un coup de couteau porté par l’un des agresseurs, qui ont ensuite pris la fuite avec son téléphone.



Transporté par les sapeurs-pompiers, Mama Laye a succombé à ses blessures. Une autopsie sera pratiquée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Une enquête est en cours pour identifier et interpeller les auteurs.



