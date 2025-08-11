Connectez-vous
Lundi 11 Août 2025

Angleterre : Ismaïla Sarr remporte le Community Shield avec Crystal Palace

L’attaquant sénégalais Ismaïla Sarr a contribué, dimanche, à la victoire de Crystal Palace face à Liverpool (3-2 aux tirs au but) en finale du FA Community Shield 2025, disputée au stade de Wembley à Londres.

Titulaire, Sarr a obtenu un penalty et inscrit le but de l’égalisation à la 77e minute, permettant à son équipe de revenir à 2-2 après avoir été menée par deux fois. La séance de tirs au but a scellé le sacre des Eagles, vainqueurs 3-2.

Ce succès survient moins de six mois après la première Coupe d’Angleterre remportée par Crystal Palace contre Manchester City (1-0). Le Community Shield oppose chaque année le champion d’Angleterre (Liverpool) au vainqueur de la Coupe d’Angleterre.
 



