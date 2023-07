Aida Mbodj: "Une justice injuste est pire qu'un troisième mandat"

Aida Mbodj considère comme un non évènement le fait que le président Macky ait décidé de ne pas se présenter en 2024 au moment où « l’injustice continue de régner dans le pays ».



D'après Mme Mbodj, "une injustice est pire qu'un troisième mandat".



Aida Mbodj invite donc le Chef de l'Etat à "mettre fin au complot" contre Ousmane Sonko et à mener les enquêtes pour déterminer les causes des morts durant les manifestations entre autres.