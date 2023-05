Aïda Mbodj sur la candidature de Macky Sall : « nous devons être prêts pour faire face»

Aïda Mbodj, a pris part au rassemblement des forces vives du F24 pour dire non à un deuxième quinquennat du président Macky Sall. D’ailleurs, elle a été accueillie en grande pompe par la foule. Prenant la parole, elle a d’emblée lancé : «En bas la persécution, en bas l’acharnement, en bas l’exclusion».



Aïda Mbodj a aussi soutenu que «celui qui veut briguer un troisième mandat a aussi sa stratégie parmi lesquelles confectionner les libertés des uns et des autres. Et pour cela, il ne cesse de persécuter la population, il n’écarte personne : journalistes, activistes, politiques, personne n’est épargnée. Et face à cette situation, l’ancienne parlementaire estime que «nous devons être prêts pour faire face».