Aïssata Tall Sall : « Je n’ai jamais demandé un poste ministériel »

Non retenue dans le nouveau gouvernement, Me Aïssata Tall Sall a donné son point de vue sur les 32 ministres et 3 Secrétaires d’Etat qui vont travailler avec le Président Macky Sall pour son deuxième mandat.



« Je pense que c’est un gouvernement fait sur la base d’une des promesses qu’il (Macky Sall) avait faite. Donc, nous leur souhaitons bonne chance en leur demandant de se mettre au service du Sénégal », a réagi, sur la TFM, la maire de Podor et leader du mouvement « Osez l’Avenir »,



Alliée de Macky Sall lors de la dernière présidentielle, l’avocate a affirmé n’avoir « aucun regret » d’avoir soutenu le régime présidentiel. « Je n’étais pas avec Macky Sall par intérêt. C’est quelqu’un qui a le meilleur profil parmi les candidats qui étaient à la présidentielle. Je n’ai pas attendu qu’un part soit au pouvoir pour le soutenir. Lorsque j’ai décidé de soutenir le président Macky Sall, on allait vers une élection. Donc, je n’ai jamais visé un poste ministériel ».



