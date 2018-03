Aïssata Tall Sall: “je pense qu’aujourd’hui, Me Wade devait être un patriarche au Sénégal”

Dans le cadre de sa caravane, la coalition « Osez rêver » a rendu visite à Mbour, au vieux Cheikh Alioune Badara Ba, ancien député-maire de Mbour et ancien vice-président de l’Assemblée nationale et son fils Babacar Ba, investi dans la coalition de Me Aissata Tall Sall.



Une rencontre riche en souvenirs car le vieux a fait les beaux jours du Ps avant de rejoindre la PDS. « C’est quand tu nous as quitté que le Ps a perdu le pouvoir. Ici, c’est le palais, car il y a toutes les photos-souvenir, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Ousmane Ngom, etc. », a dit Me Aissata Tall Sall, qui déplore le fait que Me Abdoulaye Wade soit tête de liste aux législatives à son âge.



Elle poursuit « c’est un choix personnel de Me Wade. Je n’ai aucun jugement de valeur à porter. Mais je pense qu’aujourd’hui, Wade devrait être le patriarche du Sénégal et non pas une tête de liste encore moins un candidat ».



En ce qui concerne le pouvoir de Macky Sall, elle s’est étonnée de son changement en 5 ans. «Avec ce que Benno Bokk Yakaar est en train de nous montrer, avec beaucoup d’extravagance, je me demande où est-ce qu’ils trouvent les moyens que personne n’a ? Car on avait pensé que ces temps-là étaient révolus au Sénégal.»



Elle poursuit en dénonçant le gaspillage du pouvoir actuel et en déclarant que même, étant député de BBY en 2012, ils n’avaient pas fait campagne de la sorte. Son combat à l’assemblée nationale est de combattre le gaspillage et de rééquilibrer le pouvoir du président au Parlement.



