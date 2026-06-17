Alain Diouf prend officiellement fonction comme ministre du suivi de Sénégal 2050

Alain Diouf a officiellement pris fonction comme ministre chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », lors d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Mouhamadou Al Aminou Lo, désormais Premier ministre.







Le chef du gouvernement a salué le profil de son successeur avec confiance. « Je pars rassuré par votre profil qui permet de poursuivre le travail abattu. Vous pouvez compter sur moi », a-t-il déclaré, avant de rappeler les fondations déjà posées : plus de 380 projets et programmes, 60 projets prioritaires et 38 réformes déjà engagés après une première année de déploiement de l'Agenda Sénégal 2050.





Prenant la parole, Alain Diouf a exprimé sa gratitude au président de la République et fixé le cap. « Nous travaillerons avec engagement, détermination, intelligence et méthode afin d'assurer la production de tous les résultats attendus », a-t-il affirmé. Le nouveau ministre entend renforcer la coordination entre les acteurs impliqués dans l'exécution de l'Agenda, moderniser les outils de suivi et d'évaluation par la dématérialisation des procédures et l'interopérabilité des systèmes d'information des administrations publiques.







Il a également insisté sur la nécessité de mesurer concrètement l'impact des projets sur les populations, estimant que l'évaluation ne doit pas se limiter au taux d'exécution des programmes mais prendre en compte les changements réels dans la vie quotidienne des citoyens. « Notre ambition est d'aller vite et de produire rapidement des impacts positifs », a-t-il conclu.





