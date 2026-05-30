Pharmacie de garde à Saint-Louis : Le calendrier complet du 30 mai au 18 juillet 2026

Du 30 mai au 06 juin 2026
|Secteur
|Pharmacie
|Titulaire / Adresse
|Téléphone
|Pharmacie Île et Langue de Barbarie
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Razack face S. Pompiers
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Dr Aminata Barka DIAGNE
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33 961 65 66
|Pharmacie Sor I
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Mbathio
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Dr Mouhamadane SAMB (Diawling)
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33 961 61 51
|Pharmacie Sor II
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Pikinoise
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Dr Françoise GOMIS (Pikine)
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33 961 10 07
|Pharmacie Sor III
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Fa Cheikhou
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Aminata Diarra LO (Sanar Peulh 1ère porte)
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33 961 29 84
Du 06 juin au 13 juin 2026
|Secteur
|Pharmacie
|Titulaire / Adresse
|Téléphone
|Pharmacie Île et Langue de Barbarie
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Principal
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Dr Moustapha KANDJI (Nord)
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33 961 10 95
|Pharmacie Sor I
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Mame Madia
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Dr Ahmadou DIA (Marché Sor)
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33 961 12 72
|Pharmacie Sor II
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Papa Latsouck FAYE
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Dr Djibril Sarr FAYE (angle Tall)
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33 961 65 46
|Pharmacie Sor III
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Amadou
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Dr Aby WADE (Ngallèle)
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33 961 91 01
Du 13 juin au 20 juin 2026
|Secteur
|Pharmacie
|Titulaire / Adresse
|Téléphone
|Pharmacie Île et Langue de Barbarie
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Central
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Dr Ousmane BAO (Nord)
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33 961 33 27
|Pharmacie Sor I
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Khadim Rassoul
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Dr Ousseynou SECK (face SGBS)
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33 961 34 40
|Pharmacie Sor II
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Guy Seddelé
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Dr Ibrahima THIAM (Pikine)
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33 961 51 83
|Pharmacie Sor III
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Al Hassane SALAM
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Adji Seynabou SOW NDIONGUE (Boudiouck)
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33 961 33 61
Du 20 juin au 27 juin 2026
|Secteur
|Pharmacie
|Titulaire / Adresse
|Téléphone
|Pharmacie Île et Langue de Barbarie
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Boulevard
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Dr Alpha DIA (Sud)
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33 961 50 00
|Pharmacie Sor I
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Mame Yacine BOB
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Dr Khady DIOP (HLM)
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33 961 41 89
|Pharmacie Sor II
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Mame Awa
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Dr Chérif Younouss NDIAYE (Pikine 700)
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33 961 52 53
|Pharmacie Sor III
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Pharmacie Mohamed
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Dr Aminata Keïta DRAME (Cité Vauvert)
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33 961 27 27
Du 27 juin au 04 juillet 2026
|Secteur
|Pharmacie
|Titulaire / Adresse
|Téléphone
|Pharmacie Île et Langue de Barbarie
|
Bouchara
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Dr Mame Yacine NDOYE (Goxu Mbacc)
|
33 961 51 89
|Pharmacie Sor I
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Yaye DIABOU
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Dr Abou NDIAYE (rond-point ISRA)
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33 961 18 75
|Pharmacie Sor II
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Mame Lamine NGom
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Dr Saliou SARR (Sor Diagne Terminus TATA)
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78 402 01 01
|Pharmacie Sor III
|
Fa Cheikhou
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Aminata Diarra LO (Sanar Peulh 1ière porte)
|
33 961 29 84
Du 04 juillet au 11 juillet 2026
|Secteur
|Pharmacie
|Titulaire / Adresse
|Téléphone
|Pharmacie Île et Langue de Barbarie
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Rokhaya GAYE
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Dr Thioro DIAGNE (Monument Guet Ndar)
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33 961 86 57
|Pharmacie Sor I
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NDiolofène
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Dr Abdoulaye DIOP (en face Cité Niakh)
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33 961 76 76
|Pharmacie Sor II
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Alhamdoulilah
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Dr Khoudia TABANE (Pikine)
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33 961 50 20
|Pharmacie Sor III
|
Amadou
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Dr Aby WADE (Ngallèle)
|
33 961 91 01
Du 11 juillet au 18 juillet 2026
|Secteur
|Pharmacie
|Titulaire / Adresse
|Téléphone
|Pharmacie Île et Langue de Barbarie
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Nouvelle Bineta DIAGNE
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Dr Amadou O. SALL (Santhiaba)
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33 961 23 81
|Pharmacie Sor I
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Mame Fatou BA
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Dr Samba FALL (Médina Courses Route ISRA)
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33 961 29 72
|Pharmacie Sor II
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Thierno A.O. DEME
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Dr DEME (près Mosquée Mouride)
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33 961 85 56
|Pharmacie Sor III
|
Al Hassane SALAM
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Adji Seynabou SOW NDIONGUE (Boudiouck)
|
33 961 33 61