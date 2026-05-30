Pharmacie de garde à Saint-Louis : Le calendrier complet du 30 mai au 18 juillet 2026



Du 30 mai au 06 juin 2026 Secteur Pharmacie Titulaire / Adresse Téléphone Pharmacie Île et Langue de Barbarie Razack face S. Pompiers

Dr Aminata Barka DIAGNE

33 961 65 66

Pharmacie Sor I Mbathio

Dr Mouhamadane SAMB (Diawling)

33 961 61 51

Pharmacie Sor II Pikinoise

Dr Françoise GOMIS (Pikine)

33 961 10 07

Pharmacie Sor III Fa Cheikhou

Aminata Diarra LO (Sanar Peulh 1ère porte)

33 961 29 84

Du 06 juin au 13 juin 2026 Secteur Pharmacie Titulaire / Adresse Téléphone Pharmacie Île et Langue de Barbarie Principal

Dr Moustapha KANDJI (Nord)

33 961 10 95

Pharmacie Sor I Mame Madia

Dr Ahmadou DIA (Marché Sor)

33 961 12 72

Pharmacie Sor II Papa Latsouck FAYE

Dr Djibril Sarr FAYE (angle Tall)

33 961 65 46

Pharmacie Sor III Amadou

Dr Aby WADE (Ngallèle)

33 961 91 01

Du 13 juin au 20 juin 2026 Secteur Pharmacie Titulaire / Adresse Téléphone Pharmacie Île et Langue de Barbarie Central

Dr Ousmane BAO (Nord)

33 961 33 27

Pharmacie Sor I Khadim Rassoul

Dr Ousseynou SECK (face SGBS)

33 961 34 40

Pharmacie Sor II Guy Seddelé

Dr Ibrahima THIAM (Pikine)

33 961 51 83

Pharmacie Sor III Al Hassane SALAM

Adji Seynabou SOW NDIONGUE (Boudiouck)

33 961 33 61

Du 20 juin au 27 juin 2026 Secteur Pharmacie Titulaire / Adresse Téléphone Pharmacie Île et Langue de Barbarie Boulevard

Dr Alpha DIA (Sud)

33 961 50 00

Pharmacie Sor I Mame Yacine BOB

Dr Khady DIOP (HLM)

33 961 41 89

Pharmacie Sor II Mame Awa

Dr Chérif Younouss NDIAYE (Pikine 700)

33 961 52 53

Pharmacie Sor III Pharmacie Mohamed

Dr Aminata Keïta DRAME (Cité Vauvert)

33 961 27 27

Du 27 juin au 04 juillet 2026 Secteur Pharmacie Titulaire / Adresse Téléphone Pharmacie Île et Langue de Barbarie Bouchara

Dr Mame Yacine NDOYE (Goxu Mbacc)

33 961 51 89

Pharmacie Sor I Yaye DIABOU

Dr Abou NDIAYE (rond-point ISRA)

33 961 18 75

Pharmacie Sor II Mame Lamine NGom

Dr Saliou SARR (Sor Diagne Terminus TATA)

78 402 01 01

Pharmacie Sor III Fa Cheikhou

Aminata Diarra LO (Sanar Peulh 1ière porte)

33 961 29 84

Du 04 juillet au 11 juillet 2026 Secteur Pharmacie Titulaire / Adresse Téléphone Pharmacie Île et Langue de Barbarie Rokhaya GAYE

Dr Thioro DIAGNE (Monument Guet Ndar)

33 961 86 57

Pharmacie Sor I NDiolofène

Dr Abdoulaye DIOP (en face Cité Niakh)

33 961 76 76

Pharmacie Sor II Alhamdoulilah

Dr Khoudia TABANE (Pikine)

33 961 50 20

Pharmacie Sor III Amadou

Dr Aby WADE (Ngallèle)

33 961 91 01

Du 11 juillet au 18 juillet 2026 Secteur Pharmacie Titulaire / Adresse Téléphone Pharmacie Île et Langue de Barbarie Nouvelle Bineta DIAGNE

Dr Amadou O. SALL (Santhiaba)

33 961 23 81

Pharmacie Sor I Mame Fatou BA

Dr Samba FALL (Médina Courses Route ISRA)

33 961 29 72

Pharmacie Sor II Thierno A.O. DEME

Dr DEME (près Mosquée Mouride)

33 961 85 56

Pharmacie Sor III Al Hassane SALAM

Adji Seynabou SOW NDIONGUE (Boudiouck)

33 961 33 61

