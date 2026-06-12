Après Cheikh Thioro Mbacké, Ismaïla Diallo quitte également la vice-présidence de l'Assemblée

Le député a précisé qu'il continuerait à exercer son mandat. « En tant que député, je continuerai à porter la voix de nos concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement », a-t-il assuré, avant d'adresser ses « vœux de plein succès » au président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, « dans l'accomplissement de sa mission à la tête de notre institution ».



