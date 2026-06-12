Après Cheikh Thioro Mbacké, Ismaïla Diallo quitte également la vice-présidence de l'Assemblée

Le député Ismaïla Diallo a annoncé, sur sa page Facebook, sa démission de son poste de Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale, après celle de son collègue Cheikh Thioro Mbacké.
« J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de Premier Vice-Président de l'Assemblée nationale. Cette décision s'inscrit dans un esprit de responsabilité et de fidélité à mon engagement », a-t-il écrit, remerciant ses collègues députés pour leur confiance et leur collaboration, ainsi que le peuple sénégalais pour son soutien.
Le député a précisé qu'il continuerait à exercer son mandat. « En tant que député, je continuerai à porter la voix de nos concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement », a-t-il assuré, avant d'adresser ses « vœux de plein succès » au président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, « dans l'accomplissement de sa mission à la tête de notre institution ».
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