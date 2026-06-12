Courage et intégration : le Prytanée militaire de Saint-Louis célèbre son parrain.

Le Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis a commémoré la mort de son parrain, le capitaine Charles N'Tchoréré, tombé le 7 juin 1940 lors de la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion d'une cérémonie marquant également les valeurs incarnées par l'officier.





« Cette cérémonie nous a permis d'abord de commémorer la mort de notre parrain, le capitaine Charles N'Tchoréré, le 7 juin 1940, lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Nous commémorons cette mort, mais aussi nous magnifions les valeurs qu'il avait incarnées et que nous voulons inculquer à nos enfants de troupe, pour qu'ils puissent mieux tenir leur place dans la société », a déclaré le colonel Abdoulaye Mbengue, commandant et chef de corps de l'établissement, rappelant la devise du Prytanée : « savoir pour mieux servir ».





Parmi les valeurs mises en avant figure d'abord le courage. « Le capitaine est décédé au champ d'honneur. La mission qu'il menait consistait à couvrir le repli de troupes françaises poussées par les Allemands », a expliqué le colonel Mbengue. « À un moment, il était épuisé dans le cadre de la logistique, de l'attrition, et face à un ennemi plus nombreux, mais il a tenu la ligne de défense et a permis aux bataillons concernés d'échapper. »





Le colonel Mbengue a également souligné la dimension d'intégration africaine incarnée par le capitaine, d'origine gabonaise, qui commandait une compagnie du régiment de tirailleurs sénégalais constituée de soldats venus de presque toute l'Afrique française. « Cette intégration s'est lue dans la manière par laquelle le capitaine commandait ses troupes, sans considération d'origine », a-t-il indiqué, précisant que cet héritage se retrouve aujourd'hui parmi les anciens élèves de l'établissement venus du Gabon et d'autres pays.



