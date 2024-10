Alassane BA : " Le Delta doit continuer à être la locomotive pour le développement agricole au Sénégal "

Le directeur général de la SAED a effectué une tournée de trois jours dans les casiers du département de Dagana. Une occasion pour Alassane BA de s’entretenir avec les responsables d’unions de producteurs, de s’imprégner de l’état de santé des ouvrages hydroagricoles et du niveau de contractualisation avec les institutions de financements.



« Je termine cette visite avec un sentiment de satisfaction totale compte tenu de ce que j’ai vu et entendu », a-t-il dit au terme de sa prospection. « J’ai été frappé par l’adhésion marquée des productions par rapport à la nouvelle vision du Gouvernement visant à atteindre la souveraineté alimentaire », a confié le DG.



Il a mis l’accent sur le fort potentiel agricole de la zone qui, pour lui, doit continuer à être la locomotive pour le développement de l’agriculture au Sénégal ».



« C’est un département qui a beaucoup d’atouts. C’est un pôle de compétitivité. Il dispose d’un potentiel de 117 kilomètres d’axes hydrauliques, de plus de 70.000 d’hectares de terres aménagées. Les financiers sont là avec les institutions de recherche dont l’Isra, AfricaRice et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis », a indiqué M. BA.



À la voix de Papa Sandiour DIÈYE, les producteurs de Danaga ont magnifié la nouvelle dynamique de rapprochement engagée par la SAED, en faisant part de leur volonté de travailler en parfaite synergie avec l'institution.