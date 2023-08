Alioune Tine : « Libérer Branco sans libérer Sonko, c’est une incongruité »

Pas un mot, mais le poing levé. Juan Branco est arrivé à l’aéroport parisien de Roissy Charles-de-Gaulle, après avoir été expulsé du Sénégal où il avait été interpellé en tant que soutien d’Ousmane Sonko. L’avocat franco-espagnol, recherché depuis la mi-juillet par la justice sénégalaise, avait été retrouvé dimanche en Mauritanie.



« On applique les normes de l’état de droit à Me Juan Branco, avocat et théoricien de l’insurrection et pas à Pape Alé Niang qui risque sa vie, Bassirou Diomaye Faye, Falilou Keita et bien des gens arbitrairement détenus. Libérer Branco sans libérer Sonko, c’est une incongruité », a posté M. Tine sur X (ex Twitter).





