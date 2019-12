Amadou Ba : "Je suis l’une des personnes les plus proches du Président Macky Sall"

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Ba, rejette toutes brouilles qui existeraient entre lui et le président de la République. Au contraire, jure-t-il, il fait partie, aujourd'hui, des plus proches de Macky Sall.



«La qualité de nos relations est excellente. Je pense avoir le privilège d’être l’une des personnes les plus proches du président de la République. Il ne m’aurait pas mis ministre des Affaires Etrangères s’il n’avait pas confiance en moi. Le ministre des Affaires Étrangères est, par excellence, le ministre qui est toujours avec le Président », a-t-il témoigné dans l'émission Jury du dimanche d'Iradio rappelant que l’une des caractéristiques de haut fonctionnaire, «c’est d’être loyal en toutes circonstances».



«Vous ne m’auriez pas invité en tant que ministre des Affaires Etrangères s’il y avait un seul nuage entre le Président et moi. Ce n’est pas possible», a notamment ironisé le responsable Apr des Parcelles Assainies.



Interpellé par ailleurs sur son changement de portefeuille au sein du gouvernement suite au dernier remaniement du mois d'avril 2019, Ba de souligner que nous sommes dans une République où le chef de l’Etat nomme aux fonctions civiles et militaires.



"Hier, il a décidé de m’appeler à ses côtés comme ministre des Finances, aujourd’hui, il m’a nommé ministre des Affaires Etrangères, demain Dieu seul sait ce qu’il va faire », a-t-il ajouté niant être de connivence avec l’ex Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, Sory Kaba, limogé de son poste suite pour avoir donné son point de vue sur la question du troisième mandat de Macky Sall.



SENEWEB