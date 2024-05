Appel Urgent pour prévenir des Conflits entre Producteurs et Éleveurs dans le Walo. Par Ibrahima Mbodj/ Pastef DIAMA

Nous avons été informés d'une situation inquiétante qui sévit dans les zones agricoles de Walo.



Les audios et vidéos reçus relatent les risques de conflits entre producteurs et éleveurs. Ce scénario s'est déroulé dans la nuit du vendredi au samedi 18 mai 2024, entre 2 h et 3 h du matin, dans la commune de Diama, sous-préfecture de Ndiaye, plus précisément dans les périmètres irrigués de la cuvette de Lampsar, où les producteurs sont en phase de récolte d'oignons après une campagne maraîchère de plus de six mois, débutée en octobre 2023.



La situation est difficile et menaçante pour les producteurs, malgré les pourparlers engagés par les autorités locales concernant la vaine-pâture. En conséquence, nous lançons un appel urgent aux autorités supérieures, notamment au Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et au ministre de l'intérieur, afin qu'elles interviennent rapidement.



Il est impératif que les éleveurs fassent preuve de patience et retiennent leurs troupeaux pour éviter des affrontements inutiles.



Nous insistons sur l'importance d'une action rapide et décisive pour garantir la sécurité des récoltes et la paix entre les communautés. Cette situation nécessite une intervention immédiate pour prévenir des conflits potentiellement violents et assurer la continuité des activités agricoles vitales pour la région."



Ibrahima Mbodj

Coordonnateur PASTEF commune de Diama / Dagana.

Plénipotentiaire de PASTEF à la sous-préfecture de Ndiaye

Président du mouvement VIP (Vision Patriotique/ Veille aux Intérêts Populaires)