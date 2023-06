Appel au meurtre de Yérim SECK, Le CORED épingle la TFM

De conneries à inepties, l’ancien journaliste, devenu proche du président SALL, ne se fixe désormais plus de limites. En dépit de son récent et sulfureux passé judiciaire marqué par deux contrôles judiciaires au-dessus de sa tête, Cheikh Yérim SECK appelle à une application stricte de la loi à laquelle il échappe si régulièrement.



Sur la TFM, il théorise le massacre en masse de Sénégalais au nom de celle-ci. Des propros graves qu’il réitère, cette fois sur une grande chaîne de télévision qui ne sera pas pour autant suspendue et qui n’échappent pas au Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias.