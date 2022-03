Après 72 heures de pilonnage, les Jambars prennent le village cantonnement de Karounor

Il s’agirait du premier succès majeur réalisé par les forces armées sénégalaises dans leur quête d’arracher Salif Sadio et ses combattants du MFDC de leurs camps, le long de la frontière avec la Gambie.



En prenant le contrôle de Karounor, l’armée sénégalaise a également pris le contrôle de l’avant-poste de collecte de la taxe sur les bois des rebelles du MFDC, le long du couloir de sortie utilisé par les contrebandiers vers Ballen en Gambie.



Les contrebandiers de bois des forêts de cette extrémité de la Casamance, se sont toujours arrêtés au poste de contrôle des rebelles du MFDC de Karounor, pour payer une taxe aux hommes de Salif Sadio, avant qu’ils ne traversent vers la Gambie via Ballen ou d’autres voies cachées, seulement connues de la contrebande Glers et des rebelles.



