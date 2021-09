Après Boughazelli et ses faux billets, 2 députés de BBY mouillés dans un trafic de passeports diplomatiques

Un nouveau scandale éclabousse encore l’Assemblée nationale après l’affaire Seydina Fall alias Boughazali inculpé pour faux billets. Deux députés, E.S et D.B sont mouillés dans un trafic de faux passeports diplomatiques suite au démantèlement d’un réseau par les éléments de la Division des investigations criminelles.



Traqué depuis plusieurs mois, le cerveau El Hadji Diadji Condé da été arrêté samedi dernier non loin de la Rts par les redoutables limiers.



Interrogé par les enquêteurs, E.D. Kondé âgé de 55 ans s’est mis à table. L’homme domicilié à la Cité Aliou Sow dira qu’il travaille avec de hautes autorités dont des députés.

Ainsi, le cerveau de cette sale mafia a préféré de citer seulement deux députés E.S et D.B. Et le quinquagénaire jurera que pour rien au monde, il ne va jamais livrer les identités de ses autres collaborateurs.



Poursuivant son déballage, E.D. Kondé révélera que ses collaborateurs députés le recevaient respectivement au niveau de leur bureau. En complicité avec ces derniers, il confectionnait des certificats de mariage à leurs clientes pour l’obtention de passeports diplomatiques d’après nos sources.



” Le faussaire mentionnait sur ces faux certificats de mariage que ses clients étaient des épouses de ces députés pour qu’elles obtiennent des passeports diplomatiques en vue de s’envoler” renseigne notre source.



Suite aux aveux explosifs de ce faussaire, les éléments de la Division des investigations criminelles ont effectué une perquisition à son domicile. Mais la descente policière à la Cité Aliou Sow a permis de mettre la main sur des documents compromettants contre des députés à l’Assemblée nationale. Selon nos sources, des bulletins d’indemnités parlementaires, des photocopies des passeports diplomatiques authentiques des députés incriminés ont été saisis dans le domicile du cerveau de la bande.



Également plusieurs faux passeports, un cachet, des cartes de séjour, des cartes d’identité de nationalité étrangère et sénégalaise ont été découverts sur place par ces redoutables policiers.



Visé pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs, escroquerie et trafic de migrants, le quinquagénaire, se disant commerçant, est actuellement en garde-à-vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles. L’enquête suit son cours normal !



