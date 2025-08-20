Accusations d’irrégularités dans le contrat Aser–Aee Power : TAS persiste et signe

Le député et leader de l’opposition Thierno Alassane Sall a évoqué mardi, lors d’une conférence de presse, des irrégularités dans le contrat signé entre l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) et l’entreprise espagnole Aee Power Epc, un programme couvrant plusieurs régions du Sénégal.





L’ancien ministre de l’Énergie a demandé à l’État, en particulier au ministre des Finances, d’apporter des éclairages sur les primes relatives aux cautions d’avances de démarrage et sur certaines dépenses qu’il considère comme ayant été réglées en violation de la réglementation.



Il a rappelé avoir adressé en juin une question écrite restée sans réponse et estime que le procureur devrait ouvrir une enquête sur ce contrat signé le 23 février 2024.



Thierno Alassane Sall a dénoncé des conditions d’attribution comportant des zones d’ombre et jugé que les opérations menées privilégient les intérêts de l’entreprise espagnole au détriment des populations sénégalaises. Il a notamment cité des virements de plus de 5 milliards de francs CFA effectués en juin dernier.





En réaction, le député de la majorité Amadou Ba a rejeté ces accusations, tandis que le ministre des Finances a assuré que toutes les démarches avaient été conduites dans le strict respect des règles de la commande publique.



