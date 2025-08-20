Connectez-vous
Crue du fleuve Sénégal : Matam frôle le seuil d’alerte

Mercredi 20 Août 2025

La montée des eaux se poursuit dans la vallée du fleuve Sénégal.

À Matam, la cote mesurée est passée de 7,37 m le 18 août à 7,53 m ce mardi 19 août, se rapprochant dangereusement de la cote d’alerte fixée à 8 m. Il ne reste plus que 47 cm avant le seuil critique, renseigne Le Soleil.

Du côté de Bakel, la tendance haussière est également constatée. La cote est passée de 9,32 m à la date du 18 août à 9 m le 19 août, alors que la cote d’alerte est de 10 m.

Les autorités appellent les populations riveraines à la plus grande vigilance, en particulier celles vivant dans la vallée du fleuve, où le risque d’inondation demeure élevé.
 



