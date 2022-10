Après Diourbel, la turbine de l’usine SAS explose de Diamniadio et fait deux morts

Après l’explosion d’une chaudière de l’usine Star sis dans le village de Nébé à Diourbel qui a fait 7 morts, un drame similaire a touché l’usine « Structure en Acier et Services (SAS) de Diamniadio.



En effet, la tribune de l’usine (SAS) a explosé occasionnant la mort de deux personnes, indique Libération qui rapporte l’information. Grièvement brûlés après l’explosion survenue le 30 septembre dernier, Ousseynou Ciss et Abdou Lahad Diongue sont décédés tour à tour les 7 et 8 octobre.



Une des turbines avait explosé au cours de travaux d’entretien, occasionnant des blessures graves à plusieurs techniciens dont certains sont toujours hospitalisés. La société SAS (Structures en Acier et Services) excelle dans la réalisation de construction en acier sur mesure.



La société développe un panel de services et de produits locaux importés destinés au secteur du bâtiment, des travaux publics, de la construction et de l’industrie.



