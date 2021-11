Après la mort de ses trois enfants et de son ex-mari, Ndeye Awa DIAGNE porte plainte devant la CDP

Visiblement traumatisée par les photos de ses enfants et l’étalage de sa vie privée sur les réseaux sociaux, l’ex-femme du Dr Falla PAYE qui s’est suicidé a saisi d’une plainte la Commission de Protection des Données Personnelles du Sénégal (CDP).En effet, selon le quotidien l’As, la plaignante Ndeye Awa DIAGNE estime que ses images et celles de ses enfants ont été publiées pour illustrer des articles de presse et des publications sur la toile dont les contenus sont diffamatoire, attentatoire à sa vie privée, son honorabilité et sa réputation.La CDP à son tour a saisi le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) et Facebook pour instruire la plainte de la plaignante.WALFNet