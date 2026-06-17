Après le 3-1 face à la France, les Lions soufflent avant le défi Haaland

Les Lions du Sénégal sont au repos ce mercredi, au lendemain de leur défaite (3-1) face à la France lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. « Il n'y a pas de séance d'entraînement aujourd'hui. Les joueurs sont au repos », a-t-il indiqué.







Les protégés de Pape Thiaw reprennent la compétition lundi face à la Norvège, leader du groupe I après sa large victoire (4-1) contre l'Irak. Erling Haaland, auteur d'un doublé lors de cette rencontre, se présente comme la principale menace pour une défense sénégalaise qui devra hausser son niveau après avoir concédé deux buts de Kylian Mbappé face aux Bleus.







Le Sénégal peut toutefois puiser dans son histoire récente pour nourrir son optimisme. En 2022, les Lions avaient démarré par une défaite face aux Pays-Bas avant d'enchaîner deux victoires consécutives contre le Qatar et l'Équateur pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Un scénario que Sadio Mané et ses coéquipiers, peu efficaces face à la France, espèrent reproduire dès lundi.



