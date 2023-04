Arabie saoudite : Lancement de quatre zones économiques spéciales par le prince héritier

Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a lancé jeudi quatre zones économiques spéciales dans le pays.



Ces zones visent à ouvrir de nouveaux horizons aux investisseurs du monde entier, selon l'agence de presse saoudienne. Elles seront situées à Riyad, Jazan, Ras Al-Khair et la Ville économique roi Abdallah.



«L'Arabie saoudite est ouverte aux affaires et accueille des investisseurs du monde entier pour qu'ils découvrent les occasions historiques que nous avons à offrir», a déclaré le prince héritier.



Les nouvelles zones économiques spéciales, lancées aujourd'hui, auront un impact significatif sur la manière dont les affaires sont menées dans le pays, créeront des dizaines de milliers d'emplois et contribueront à hauteur de milliards de riyals (1 riyal saoudien = 0,24 euro) à notre produit intérieur brut», a-t-il souligné.



Les zones s'appuient sur la situation stratégique de l’Arabie saoudite et créeront de nouveaux pôles pour les entreprises dans les secteurs clés de la croissance afin de lancer et de développer des entreprises et des technologies qui façonneront l'avenir, a révélé la SPA.



Elles soutiendront les stratégies nationales existantes et créeront de nouvelles relations avec les cadres internationaux, en s'appuyant sur les avantages concurrentiels de chaque région pour soutenir les secteurs clés, notamment la logistique, la fabrication de pointe, la technologie et d'autres secteurs prioritaires du pays.



Les entreprises opérant dans les nouvelles zones bénéficient notamment de taux d'imposition compétitifs, d'une exonération des droits de douane sur les importations, les facteurs de production, les machines et les matières premières, d'une participation étrangère à 100% dans les entreprises et d'une flexibilité permettant d'attirer et d'embaucher les meilleurs talents du monde entier.



Les nouvelles zones offriront de formidables opportunités de développement de l'économie locale, de création d'emplois et de localisation des chaînes d'approvisionnement.



Elles s'inscrivent dans le prolongement des initiatives prises de longue date par l’Arabie saoudite pour devenir une destination d'investissement mondiale et une plaque tournante essentielle pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, en tirant parti de sa position au cœur des routes commerciales mondiales.



Grâce à un programme détaillé de réglementations et d'incitations, les zones proposeront des offres gratifiantes et attrayantes pour les investissements étrangers. Ce programme permettra d'accélérer les réformes nécessaires pour faciliter les affaires dans toutes les régions du pays.



Ces quatre zones se fondent sur des initiatives antérieures en matière de zones franches en Arabie saoudite, notamment le lancement récent de la zone spéciale de logistique intégrée dans l'aéroport international du roi Salmane à Riyad.



Ensemble, elles représentent la première phase d'un important programme à long terme visant à encourager les investissements directs étrangers, à attirer les professionnels les plus talentueux du monde entier et à promouvoir l'esprit d'entreprise et le développement économique au sein du Royaume d’Arabie saoudite.



Réglementées par l'Autorité des villes économiques et des zones spéciales, ces zones offrent de nouvelles solutions aux défis auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises internationales qui cherchent à localiser et à renforcer leurs chaînes d'approvisionnement.



Elles aideront le pays à tirer parti des changements macroéconomiques clés pour créer un environnement commercial véritablement différencié, en activant de nouveaux secteurs et de nouvelles chaînes de valeur.



Arabnews