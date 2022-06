Arrestation de rebelles du Mfdc lors de la manif’ de Yaw : «Ils passent tout leur temps à mentir», Sonko

Ça va dans tous les sens. Accusations et contre-accusations. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a confirmé, hier, que des rebelles du Mfdc ont été arrêtés lors de la manifestation de Yewwi askan wi, le 8 juin 2022.



Dans la soirée, l’un des leaders de cette coalition de l’opposition, Ousmane Sonko en l’occurrence, a répondu à Omar Guèye.



«Ils ont dit encore qu’ils ont arrêtés des rebelles du Mfdc. C’est ridicule, surtout venant des plus hautes autorités du gouvernement et qui passent tout leur temps à mentir. C’est la preuve qu’ils n’ont plus l’esprit tranquille. Cela fait partie de leur arsenal», a dit le leader de Pastef.



Ousmane Sonko a aussi parlé de la sortie d’un membre du parti présidentiel, Amath Suzanne Kamara, qui a appelé à le tuer. Dans un live sur sa page Facebook, le leader de Pastef dit en wolof : «Ils ont commencé à menacer les gens. Quelqu’un a appelé à tuer Ousmane Sonko. Personne n’a vu le procureur de la République bouger d’un iota. Et évidemment, si cela venait d’un membre de l’opposition, il ne passerait pas la nuit chez lui. Voilà la preuve que la justice est partiale. C’est pourquoi nous devons faire face».



Il estime, pourtant, que les propos tenus par Cheikh Abdou Bara Dolly Mbackén qui lui ont valu d’être arrêté et envoyé en prison hier pour offense au chef de l’Etat, sont «moins graves» que cela.



Bes Bi