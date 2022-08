Assainissement : Macky Sall annonce un nouveau programme d’investissement

Le chef de l’État, à l’occasion de la réunion hebdomadaire avec les membres du gouvernement, a insisté sur les actions de prévention qui doivent être renforcées pour faire face aux conséquences des inondations.



Dans ce sillage, le chef de l’État a engagé le gouvernement à formuler, avant décembre 2022, un nouveau programme d’investissements massifs en matière d’assainissement pour la gestion des eaux pluviales. Un programme qui intègre aussi des projets et zones prioritaires, selon la cartographie nationale des inondations, disponible, et les évaluations techniques et financières, réalisées.



Au conseil des ministres, le président Macky Sall a souligné la nécessité d’accentuer les actions de prévention des inondations par le respect scrupuleux des dispositions des codes respectifs de l’Urbanisme, de la Construction, de l’Assainissement et de l’Environnement, en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement des Territoires.



L’accélération de la mise en œuvre de la dernière phase du Programme décennal de Lutte Contre les inondations (2012-2022), est aussi, au cours du conseil des ministre de ce mercredi, souligné par le chef de l'État qui rappelle à ses ministres les impératifs du moment axés sur la gestion efficiente des inondations.