Assassinat d’Abdoul Jalil Mansour Haïdara : le Mali en deuil après le meurtre par des jihadistes d’une figure de Ségou

Samedi 4 Octobre 2025

Le Mali pleure l’une de ses figures politiques les plus respectées. Abdoul Jalil Mansour Haïdara, ancien député de Ségou, a été abattu par des jihadistes armés ce samedi, lors d’une attaque ciblée sur la RN6, près de Konobougou, alors qu’il se rendait à Bamako.
 

Selon les premières informations, l’ancien élu voyageait à bord d’un véhicule en compagnie de quatre autres personneslorsqu’ils ont été pris en embuscade. L’attaque, attribuée à un groupe jihadiste actif dans la région, soulève une fois de plus la question de la sécurité sur les axes routiers du centre du pays.
 

Abdoul Jalil Mansour Haïdara, connu pour son engagement en faveur du développement local et sa proximité avec les populations de Ségou, laisse derrière lui une communauté meurtrie. Il sera inhumé dans sa ville natale, ce dimanche 5 octobre à 10 heures, entouré des siens.

 



